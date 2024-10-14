Также, с помощью мобильных средств передвижения, подразделения сумели продвинуться к населённому пункту Новодаровке

Российские вооруженные силы не прекращают наступление почти по всей линии боевого соприкосновения, периодически нанося удары в тех участках, где ВСУ этого не ожидают. Такой расклад приводит к более стремительному восстановлению контроля над российскими землями и населёнными пунктами. Недавно был освобождён новый посёлок в Запорожской области — Левадное. Об этом сообщается в очередной сводке от Министерства обороны.

Штурмовые подразделения группы войск «Восток» взяли посёлок Левадное, расположенный в Гуляйпольском районе Запорожской области. Это событие произошло 12 октября, а информация о его освобождении стала известна уже сегодня. Это может свидетельствовать о том, что армия на данном направлении продвинулись значительно дальше, ликвидировав непосредственную угрозу для данного населенного пункта.

По информации на воскресенье, российская армия не только заняла Левадное, но и продвинулась к Новодаровке. Быстрота атаки была обеспечена лёгкими транспортными средствами — багги и мотоциклами, на которых российские бойцы провели операцию, быстро заняв несколько опорных пунктов. Как будет развиваться ситуация дальше, покажет время, однако, у этого участка есть хорошие перспективы.

На других участках изменений не произошло, но наблюдается продвижение почти по всем направлениям, что подтверждается даже украинской стороной. Ранее Генеральный штаб Вооруженных сил Украины указывал на две наиболее «сложные» зоны, а теперь упоминает уже о четырех.