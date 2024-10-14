Также войска продвинулись к населённому пункту Вишневое, что приближает реализацию окружения украинских сил в данном районе

Согласно оперативным данным, Вооружённые силы Российской Федерации окончательно перекрыли трассу между Селидово и посёлком Новодмитровка на Донецком направлении. Помимо этого, российские войска значительно продвинулись к посёлку Вишневое, осуществляя план по взятию в кольцо украинских частей в Селидово.

На данный момент местность вокруг Селидово остается одним из наиболее ожесточенных районов всей зоны боевых действий. Позиции украинских формирований в этом городе постепенно оказываются в «клещах». Взятие Селидово позволит открыть коридор в Покровск (Красноармейск) и предоставит российским подразделениям возможность атаковать тылы группировки ВСУ .

Ранее поступили сведения, что части российской армии взяли под контроль посёлок Михайловка, расположенный примерно в двух километрах к востоку от Селидово. Это дает возможность вооружённым силам РФ подойти к Селидово с востока.

Дополнительно, существуют сведения о продвижении российской армии на северо-восточной границе Селидово, где были освобождены здания на территории шахты Коротченко. Основной задачей на этом направлении является взятие стратегической высоты — террикона шахты.

Таким образом, можно сделать вывод, что руководство армии отказалось от лобовой атаки на Селидово, сосредоточившись на создании котла, окружая населённый пункт с южной и северной сторон. В условиях наступления российских войск украинские аналитики всё чаще рекомендуют населению морально готовиться к возможной потере украинскими силами контроля над несколькими городами и посёлками в Донецкой Народной Республике.