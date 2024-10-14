Данные модели поддерживают установку дискретных видеокарт, но есть существенные ограничения по размерам и потреблению адаптеров.

MINISFORUM анонсировала новый ассортимент мини-ПК вскоре после выхода модели EliteMini AI370, базирующейся на APU AMD Ryzen AI 9 HX 370. На этот раз в центре внимания оказались модели 129i7 и 790S7, которые, по сути, различаются в основном архитектурой процессора. В частности, 129i7 комплектуется процессором Core i9-12900HK из линейки Intel Alder Lake-H.

В свою очередь, 790S7 использует более современный AMD Ryzen 9 7940HX, обладающий большим количеством ядер, более эффективным 5-нм технологическим процессом и более высоким TDP по сравнению с аналогом от Intel.

Оба мини-ПК поддерживают дискретные графические процессоры, благодаря наличию слотов расширения PCIe. Однако, в то время как 129i7 демонстрирует скорость PCIe 4.0 x8, 790S7 предлагает большую пропускную способность с PCIe 5.0 x16. Это означает, что 790S7 может продемонстрировать более высокую производительность с дискретным графическим процессором по сравнению с 129i7, хотя выбор графического процессора будет ограничен размерами их корпуса в 7 литров и блоками питания мощностью 400 ватт.

Аналогично, 129i7 поддерживает оперативную память стандарта DDR4-3200, в то время как 790S7 имеет доступ к более быстрой DDR5-5200. Неудивительно, что 129i7 стоит немного дешевле, чем 790S7 — 399 долларов против 459 для barebone-комплектов.