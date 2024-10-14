Подразделения оказались в полном окружении и перестали выходить на связь

Как сообщает источник из Генерального штаба ВСУ, украинские военные не смогли деблокировать окруженные подразделения в районе Любимовки. Все попытки оказались безуспешными. В настоящее время их судьба остается неизвестной.

Согласно данным, командование несвоевременно отдало приказ о выводе войск из Любимовки, надеясь, что армия России не сможет их охватить, а в случае окружения – ВСУ смогут пробить коридор. Однако каждая попытка пробиться была пресечена российскими войсками, и судьба окруженных украинских военных по сей день не ясна.

«Часть украинских подразделений осталась заблокированной в Любимовке, и попытка их деблокировки не увенчалась успехом, теперь их дальнейшая участь неизвестна», — заявляет источник.

По его словам, несмотря на переброску резервов из Киева и других участков, российские войска значительно изменили положение в Курской области, и теперь это лишь вопрос времени, когда регион будет полностью очищен.

Согласно информации из российских источников, противостоящие силы не смогли пробраться к окружённым подразделениям ВСУ в районах Любимовки и Толстого Луга. Предварительно, ещё вчерашним утром российские войска ликвидировали угрозу в Толстом Луге и начали операцию в Любимовке, используя дроны и мины для атаки на украинских бойцов, укрывшихся там. Также другая группа ВСУ укрылась в одном из зданий в Ольгино, но и там обострение ситуации неизбежно.

В свою очередь, украинские военные сайты практически единогласно выражают недовольство тем, что в Курской области обстоятельства складываются не в их пользу. Неблагоприятная погода, сырость и туман создают дополнительные трудности. К тому же, западная техника перестала справляться в условиях грязи.