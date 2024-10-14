Впечатляющего эффекта удалось добиться благодаря моду DreamPunk 2.1, технологии трассировки лучей и разрушению 8K

Cyberpunk 2077 продолжает сохранять статус одной из самых впечатляющих игр с открытым миром, вышедших в последние годы. Это возможно благодаря модификациям, которые поднимают графику на беспрецедентно высокий уровень.

На днях NextGen Dreams представили новое 8K видео, показывающее геймплей с использованием технологии трассировки лучей и мода DreamPunk 2.1, который является одним из самых требовательных графических пакетов, когда-либо созданных. Обновленная версия мода полностью перерабатывает графическую конфигурацию, включая непрямое освещение, рассеивание света, насыщенность LUT и многие другие аспекты, позволяя добиться удивительной реалистичности визуальных эффектов, которые выглядят чрезвычайно правдоподобно. В качестве графического процессора для демонстрации использовалась флагманская GeForce RTX 4090 от Nvidia. С завершением разработки Cyberpunk 2077 моддеры смогут продолжить улучшение игры. Однако, CD Projekt Red продолжает предоставлять лишь ограниченную поддержку, недавно добавив официальную поддержку AMD FSR 3. При этом, использованная версия апскейлера устарела и не даёт значительного прироста производительности по сравнению с FSR 2.

Проект стал одним из самых успешных за последние годы. Игра выпущена на ПК, Xbox и PlayStation 5. В сети уже есть слухи о готовящемся продолжении игры. Однако, никакой конкретики по этому поводу нет.