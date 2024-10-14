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Zelikman
Российская армия взяла под контроль несколько новых районов в Волчанске
Также подразделения продавливают оборону ВСУ в окрестностях населённого пункта Петропавловка

  С Харьковского направления поступают сведения о том, что несколько новых кварталов Волчанска оказались под контролем российских войск. Это связано с восстановлением контроля России над районами, которые находятся как на востоке, так и на севере от Агрегатного завода. Ранее эти территории удерживались украинскими военными, однако, после серии атак со стороны российской авиации, их силы значительно ослабли, что заставило оставшиеся части ВСУ отойти за реку Волчья.

  Также поступают сообщения об ухудшении ситуации для украинских войск в посёлке Петропавловка, которое расположено на восточных окраинах Купянска. Несколько частей, располагавшихся в этом районе, по актуальной информации, понесли потери и были вынуждены отступить на запад, обратно в границы города Купянска.

  На левом берегу Оскола у киевской армии наблюдаются проблемы. Российские вооруженные силы бьют по позициям украинских войск в районе Колесниковки, продвигаясь на новые территории.

  Ранее сообщалось о перемещении подразделений ВСУ, которыми командует Сырский, из Харьковской области в Курскую. Украинские формирования предпринимают попытки стабилизировать обстановку, поскольку в минувшие недели украинские войска утратили свыше 150 квадратных километров в Глушковском, Кореневском и Суджанском районах.

  Киевские власти намерены любой ценой сохранить своё присутствие в Курской области хотя бы до зимы, чтобы затем использовать оккупированные ранее доконфликтные территории России в качестве козыря в будущих переговорах.

#сво #армия #бои #наступление
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