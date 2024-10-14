Устройство получит ультратонкие рамки и скрытую фронтальную камеру.

В интернет утекло первое видео нового смартфона Nubia Z70 Ultra с ультратонкими рамками. В декабре прошлого года компания Nubia представила Z60 Ultra на китайском рынке, однако, международный запуск был приостановлен. Тем не менее, Nubia Z70 Ultra может появиться сразу на нескольких рынках.

В июле текущего года Nubia анонсировала Z60 Ultra Leading Version и Nubia Z60S Pro. Первая модель является усовершенствованной версией Z60 Ultra, выпущенного в конце прошлого года. Ожидается, что Nubia представит Z70 Ultra в декабре этого года. Хотя бренд Nubia может и не быть столь популярным, как Xiaomi, Oppo или Vivo, он все же умеет разрабатывать и производить смартфоны с передовым оборудованием и последней версией ОС Android.

Будущий Nubia Z70 Ultra также, вероятно, продолжит эту тенденцию. Несмотря на приближающийся запуск устройства, его технические характеристики пока остаются в секрете. Тем не менее, известный информатор Digital Chat Station поделился видео на платформе Weibo.



Согласно информации от инсайдера, устройство, представленное в коротком видео, является ожидаемым Nubia Z70 Ultra. На записях видно, что у устройства очень узкие рамки. DCS также сообщил, что Nubia оснастила свой телефон экраном с разрешением 1220p. Единственная дополнительная характеристика, упомянутая инсайдером, заключается в том, что у Nubia Z70 Ultra отсутствует вырез для фронтальной камеры. Nubia на протяжении нескольких поколений своих смартфонов использует скрытую под дисплеем селфи-камеру.

Компания обычно выпускает флагманские модели смартфонов с первоклассными спецификациями. Устройства этой компании часто разрабатываются с учетом потребностей геймеров. В некоторых моделях Nubia реализует системы активного охлаждения, однако Z70 Ultra будет флагманом в сегменте премиум, аналогичным Xiaomi 15 Pro.

По информации из нескольких источников, запуск Nubia Z70 Ultra намечен на декабрь этого года в Китае. В отличие от линейки Z60, Nubia, возможно, анонсирует свои новые флагманские устройства одновременно на нескольких рынках.