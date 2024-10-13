Обстановка для украинских сил на данном участке линии соприкосновения становится всё сложнее. Российская армия усиливает давление на части ВСУ

Российские военные не прекращают активно развивать свои наступательные действия вдоль всей линии соприкосновения с украинскими силами, при этом основное внимание сосредоточено на Донбассе, где происходят ключевые боевые операции. Это приносит определённые результаты, поскольку войска армии «Центр» смогли освободить новый населённый пункт. Речь идет о селе Михайловка, расположенном в ДНР, что подтвердило Министерство обороны в своём свежем отчете.

По данным отчета, российские силы освободили село Михайловка в Донецкой Народной Республике. Однако, в этом сообщении не уточняется, о каком населённом пункте идет речь, так как в районе наступления группы «Центр» расположены два посёлка с таким названием. Одно из них находится в Гродовском районе, рядом с Мирноградом, но, похоже, до него войска ещё не дошли. Второе село расположено практически на восточной окраине Селидово. Этот населённый пункт уже фигурировал ранее, и штурмовые подразделения российской армии впервые вышли на его территорию в конце лета. По всей видимости, в настоящее время посёлок полностью очищен.

«Подразделения военной группировки «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Михайловка в Донецкой Народной Республике», — сообщает пресс-служба.

Продвижение наблюдается и по другим направлениям. В частности, стоит отметить взятие поселка Левадное в Запорожской области, где российские силы не только осуществили его освобождение, но и продвинулись к Новодаровке. На Угледарском участке увеличился темп продвижения в районе Богоявленки. В остальных секторах пока существенных изменений не зафиксировано.

За прошедшие сутки также были проведены атаки по военному аэродрому, складам БПЛА, а также на сосредоточения живой силы и техники.