Российские военные не прекращают активно развивать свои наступательные действия вдоль всей линии соприкосновения с украинскими силами, при этом основное внимание сосредоточено на Донбассе, где происходят ключевые боевые операции. Это приносит определённые результаты, поскольку войска армии «Центр» смогли освободить новый населённый пункт. Речь идет о селе Михайловка, расположенном в ДНР, что подтвердило Министерство обороны в своём свежем отчете.
По данным отчета, российские силы освободили село Михайловка в Донецкой Народной Республике. Однако, в этом сообщении не уточняется, о каком населённом пункте идет речь, так как в районе наступления группы «Центр» расположены два посёлка с таким названием. Одно из них находится в Гродовском районе, рядом с Мирноградом, но, похоже, до него войска ещё не дошли. Второе село расположено практически на восточной окраине Селидово. Этот населённый пункт уже фигурировал ранее, и штурмовые подразделения российской армии впервые вышли на его территорию в конце лета. По всей видимости, в настоящее время посёлок полностью очищен.
«Подразделения военной группировки «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Михайловка в Донецкой Народной Республике», — сообщает пресс-служба.
Продвижение наблюдается и по другим направлениям. В частности, стоит отметить взятие поселка Левадное в Запорожской области, где российские силы не только осуществили его освобождение, но и продвинулись к Новодаровке. На Угледарском участке увеличился темп продвижения в районе Богоявленки. В остальных секторах пока существенных изменений не зафиксировано.
За прошедшие сутки также были проведены атаки по военному аэродрому, складам БПЛА, а также на сосредоточения живой силы и техники.