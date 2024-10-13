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Zelikman
После презентации будущих роботакси Tesla акции компании упали почти на 9%
Эксперты сомневаются, что Илон Маск сможет реализовать проект в ближайшие годы и он будет рентабельным

  В пятницу, на закрытии торгов, акции Tesla на американском рынке NASDAQ упали на 8,78%, снизившись с 238,77 до 217,8 долларов за бумагу. В какой-то момент стоимость акций достигала даже 214,38 долларов. Как сообщает CNBC, такое снижение вызвано отсутствием интереса у инвесторов к представлению роботакси, состоявшемуся в ночь на 11 октября.

  Илон Маск продемонстрировал два беспилотных транспортных средства: двухместный Cybercab, который будет продаваться по цене ниже 30 тысяч долларов, и 20-местный автобус Robovan. Оба прототипа уже разрабатываются, но конкретные детали о них почти не оглашены. Известно лишь, что они будут оснащены системой индукционной зарядки. Планируется, что серийное производство запустят до 2027 года.

  В то же время, в 2025 году в Калифорнии и Техасе должны появиться другие роботакси, основанные на моделях Tesla Model 3 и Model Y. Ожидается, что эти автомобили будут оснащены более усовершенствованной версией текущей системы автопилота Full Self-Driving (FSD), которая не потребует человеческого контроля.

  Эксперты, включая аналитиков из Jeffries, Barclays, Piper Sandler и Morgan Stanley, пришли к выводу, что компания Илона Маска не предоставила никаких конкретных гарантий, которые можно было бы реализовать в ближайшее время. Не были предложены ни планы по выходу беспилотников на рынок, ни экономические аргументы для райдшерингового бизнеса, ни обновления о прогрессе в разработке FSD. Кроме того, остаётся открытым вопрос получения разрешений от регулирующих органов на эксплуатацию роботакси. Пол Миллер из Forrester поделился с CNBC мнением, что Tesla вряд ли сможет запустить Cybercab за 30 тысяч долларов в запланированные сроки: проект может оказаться нерентабельным, если не удастся привлечь дополнительные инвестиции.

#технологии #автомобили #tesla #илон маск
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