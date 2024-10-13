В результате операции удалось задержать 18 человек

Согласно недавним сообщениям, ФБР учредило компанию по криптовалюте и криптотокен в качестве ловушки для мошенников, замешанных в схемах «Pump and dump» — тактика, которая включает в себя проведение фиктивных сделок для искусственного повышения цен перед продажей.

Операция оказалась весьма эффективной: 18 человек были задержаны по обвинению в «широкомасштабных мошеннических действиях и манипуляциях на криптовалютных рынках». Это стало первым случаем в истории, когда уголовные обвинения были предъявлены к компаниям, предоставляющим финансовые услуги, за «фиктивные сделки» и манипуляции на рынке в сфере криптовалют.

Во время проведения операции, было конфисковано свыше 25 миллионов долларов в криптовалюте, а также были отключены торговые боты, которые использовались для «фиктивных сделок» на суммы в миллионы долларов с около 60 разными криптовалютами. «Фиктивные сделки» представляют собой незаконный процесс торговли одними и теми же ценными бумагами, который используется для манипуляций на рынке. Согласно последним данным, около 70% всех транзакций с криптовалютами подпадают под эту категорию.

«Это ситуации, когда новая технология сталкивается с давней схемой — «Pump and dump». Основной месседж заключается в том, что если вы делаете ложные заявления с целью обмана инвесторов, это считается мошенничеством. Точка», — прокомментировал исполняющий обязанности прокурора США Джошуа Леви.