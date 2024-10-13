Внешний вид устройства схож с дизайном, продемонстрированным в утечках ранее

Источник изображения: Weibo

Xiaomi еще не сделала публичного объявления о новых смартфонах, однако недавние утечки предоставили возможность увидеть потенциальный внешний вид задней части Xiaomi 15 Pro. Согласно актуальной информации, будущее устройство с чипом Snapdragon 8 Gen 4 может сохранить некоторые элементы дизайна, похожие на его предшественников.

Тем не менее, утечка намекает на наличие заметных изменений. В частности, островок с камерами, как предполагается, лишен встроенного модуля вспышки. Она будет размещена снаружи данной площадки. Ожидается, что на задней панели разместят три камеры, как это реализовано в Xiaomi 14 Pro.

Кроме того, Xiaomi 15 Pro, очевидно, был зафиксирован в руках Ван Сяояня, вице-президента компании. При внимательном взгляде на изображение можно заметить, что дизайн этого смартфона, похоже, соответствует ранее утекшему рендеру, а модуль вспышки располагается вне островка с камерами.

Источник изображения: Weibo

Упомянутый смартфон выполнен в черном цвете, однако недавние утечки показывают, что Xiaomi 15 Pro также будет представлен в белом и серебристом вариантах. В настоящий момент информация еще не подтверждена, сообщают, что оформление камеры устройства выполнено из керамики, что является заметным отличием от его предшественника.

Среди других просочившихся характеристик устройства можно отметить 6,78-дюймовый изогнутый AMOLED-дисплей с четырьмя закругленными углами, частоту обновления 120 Гц, а также варианты оперативной памяти до 16 ГБ и встроенной до 1 ТБ. В смартфоне будет установлен аккумулятор на 6000 мАч.