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Zelikman
NVIDIA Blackwell Ultra B300 могут получить модульную архитектуру
Графические чипы будут устанавливаться в сокеты печатных плат, по типу настольных центральных процессоров

  Графические процессоры NVIDIA Blackwell Ultra B300 способны кардинально изменить облик серверов GB300 благодаря своей модульной архитектуре. Интеграция системы разъемов упростит процессы обслуживания и обновления, что критически важно для предприятий, стремящихся повысить свою продуктивность.

  Сегодня высокопроизводительные чипы NVIDIA работают на основе встроенной конструкции OAM, где графические процессоры соединяются напрямую с материнской платой. Этот подход ограничивает возможности пользователей, поскольку замена компонентов часто требует значительных усилий. Однако, по слухам, новые модели B300 получат разъемную конструкцию, что существенно упростит процесс установки и снятия.

  Переход на модульную архитектуру будет выгоден не только для производителей, но и для компаний-поставщиков, таких как Foxconn и LOTES, которые обеспечивают необходимые детали. Исключив прямую пайку графических процессоров, производители смогут увеличить эффективность производства и снизить затраты.

  Данная архитектура также может уменьшить время простоя, связанное с техническим обслуживанием. В случае возникновения неисправности графического процессора теперь можно будет выполнить его замену без необходимости замены всей материнской платы, что представляет собой значительное преимущество для бизнеса. Тем не менее, пока неясно, повлияет ли данное изменение конструкции на производительность. 

  Хотя B300 обещает выдающиеся характеристики, он не станет первым с модульной архитектурой; AMD уже сделала подобный шаг, выпустив свои чипы MI300A в 2023 году, что стало значимым событием для сектора искусственного интеллекта.

#nvidia #технологии #чипы #искусстввенный интеллект #b300 #nvidia blackwell ultra
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