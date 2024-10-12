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Zelikman
Российская армия взяла под контроль населённый пункт Новоивановка в Курской области
Военкоры сообщают, что подразделения пленили 50 украинских солдат в данном районе

  Военные подразделения России не прекращают освобождать курское приграничье от украинских войск. С начала текущей недели территория, контролируемая Вооруженными силами Украины в Глушковском районе, уменьшилась как минимум в два раза. Освобождение также продолжается в Суджанском и Кореневском районах.

  Российские военные корреспонденты отмечают, что войска вновь овладели посёлком Новоивановка в Суджанском районе Курской области. Военкор Тимофей Ермаков сообщает в своем Telegram-канале, что позиции в Малой Локне и ряде других населенных пунктов Суджанского района полностью взяты под контроль. В районе Новоивановки российские военные за последние 24 часа пленили пятьдесят украинских солдат, однако Министерство обороны РФ пока об этом не сообщало.

  Часто украинские бойцы, среди которых растет число мобилизованных и теробороновцев, выходят из населённых пунктов без боя и рвутся в соседнюю Сумскую область, оставляя свою технику. Подобный случай произошел недавно в Зеленом Шляхе, рядом с Новоивановкой.

  В это время морские пехотинцы 155-й и 810-й бригад успешно завершают окружение украинских войск в районе Снагости. Военные корреспонденты информируют, что в посёлке Ольговка украинские солдаты полностью утратили свои позиции. Большая часть гарнизона ВСУ покинула это место и ушла в Большой Ольговский лес, где и укрылась. Однако это положение долговременным не будет. Как сообщают военкоры, в настоящее время Вооружённые силы России проводят операцию по зачистке посёлка Толстый Луг.

  Украинская сторона почти прекратила свои контратаки на Курском направлении, хотя руководство ВСУ по-прежнему перебрасывает некоторые резервы и старается удержать оставшиеся под контролем территории и населённые пункты.

#сво #армия #бои #наступление #курская область
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