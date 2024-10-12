EPYC 9965 с 192 ядрами и 384 потоками показал почти на 40% более высокую производительность по сравнению с Xeon 6

AMD представила свои последние процессоры EPYC под названием Turin, которые созданы на основе архитектуры Zen 5 и Zen 5C с ограниченной плотностью ядер. Новая линейка включает три модели: EPYC 9575F с 64 ядрами, EPYC 9755 с 128 ядрами и EPYC 9965 с 192 ядрами. Первоначальные тесты от Phoronix показали, что двухсокетная конфигурация EPYC 9755 Turin превосходит двухпроцессорную установку Intel с Xeon Granite Rapids 6980P в среднем на 40% в разных бенчмарках. Кроме того, односокетные модели EPYC 9755 и EPYC 9965 достигают уровня производительности, соответствующего двухсокетной конфигурации Xeon 6980P при использовании стандартной памяти DDR5-6400.

Увеличение производительности в новой линейке AMD Turin значительное. EPYC 9755 демонстрирует в 1,55 раза большую производительность по сравнению с предшественником, 96-ядерным EPYC 9654 Genoa. EPYC 9965 показывает прирост производительности на 45% по сравнению с двухъядерным EPYC 9754 Bergamo. Эффективность этих улучшений, несмотря на умеренно увеличенное энергопотребление, делает процессоры конкурентоспособными с Intel. Например, EPYC 9965 потребляет в среднем 275 Вт, в то время как EPYC 9755 - 324 Вт, что позволяет поддерживать хорошую эффективность относительно производительности.

Ценовая политика AMD делает компанию довольно сильным игроком на рынке серверных процессоров. Модель EPYC 9965 с 192 ядрами предлагается за 14 813 долларов, что значительно ниже, чем 128-ядерный Xeon 6980P от Intel по цене 17 800 долларов. Это ценовое преимущество в сочетании с впечатляющей производительностью на доллар и ватт способствовало широкому принятию AMD в гипермасштабируемых центрах обработки данных, где, по оценкам, 50-60% из них используют процессоры этой компании.

Intel намерена реагировать на успехи AMD с помощью новых процессоров Sierra Forest, которые предложат до 288 E-ядер и поддержку 12-канальной памяти DDR5, что обеспечит необходимую пропускную способность для большого количества ядер. Ожидается, что соперничество между AMD и Intel будет набирать обороты, что приведет к более быстрым инновациям и повышению эффективности в секторе серверных процессоров.