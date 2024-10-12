Сообщается, что данный шаг возможен из-за увеличения использования искусственного интеллекта в модерации контента

TikTok объявила о сокращении кадров, затрагивающем сотни сотрудников по всему миру, что значительно сказывается на её команде в Малайзии. Увольнения объясняются стратегическим решением увеличить использование искусственного интеллекта в процессах модерации контента. Это соответствует стремлению TikTok оптимизировать свои операции и повысить эффективность управления большим объемом пользовательского контента.

По информации Reuters, изначально TikTok планировала уволить более 700 сотрудников в Малайзии, однако, позже стало известно, что на самом деле это решение затронуло менее 500 работников в стране. Большинство уволенных входили в команду модераторов контента. Пострадавших сотрудников уведомили об увольнениях по электронной почте. Эти сокращения являются частью более широкой стратегии компании по развитию глобальных усилий в области модерации с использованием технологий ИИ. TikTok применяет как автоматизированные системы, так и человеческих модераторов для проверки контента, стремясь усилить роль ИИ в процессе модерации, что, по мнению компании, должно увеличить эффективность обработки контента. Представитель TikTok сообщил, что компания стремится улучшить глобальную модель модерации. Нововведения позволят TikTok более эффективно справляться с увеличивающимся объемом данных, используя современные технологии искусственного интеллекта.

В материнской компании TikTok, ByteDance, трудится более 110 000 сотрудников в свыше 200 городах мира. Однако, ожидается, что текущая реструктуризация приведет к дополнительным сокращениям рабочих мест из-за консолидации некоторых региональных подразделений.

Усилия компании по улучшению ИИ-модерации происходят на фоне возросшего давления со стороны правительств, включая Малазию. В первой половине 2023 года TikTok и Meta столкнулись с большим числом запросов от правительства Малайзии на ограничение контента, касающегося чувствительных тем, таких как раса и религия.