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Zelikman
Российская армия наращивает интенсивность авиаударов по линиям снабжения ВСУ в Курской области
В первую очередь уничтожаются объекты на территории Сумской области, через которую украинские формирования осуществляют подвоз оружие и резервов

  Вооружённые силы России существенно нарастили число атак на позиции украинских формирований в Сумской области. Ночью авиаудары, включая использование ФАБ с универсальными модулями планирования и корректировки, были направлены на участки, соседствующие с Курской областью. Это стало причиной нарушения обеспечения частей ВСУ на российской территории.

  Атаки на северные территории Сумской области дают возможность разрушать и колонны с грузами, включая топливозаправщики. Если брать в расчет то, что на оккупированных Вооруженными силами Украины участках Курской области все запасы горючего на заправках уже истощены, отсутствие новых поставок существенных объемов бензина и дизельного топлива может остановить технику киевской группировки даже без её физического повреждения. Минувшей ночью также были зафиксированы прилёты по местам дислокации украинских подразделений в самих Сумах.

  Помимо этого взрывы раздались в ночное время на украинских военных объектах в Днепропетровской области, в том числе в Кривом Роге, Павлограде и Днепре. Стоить напомнить, что через Павлоград проходит ключевая транспортная магистраль, обеспечивающая украинские силы на западе Донбасса. В связи с этим, Вооружённые силы России сосредоточили свои усилия на блокировке снабжения этой группировки, чтобы облегчить движение пехоты в районах Мирнограда и Покровска.

#сво #техника #армия #оружие #вкс #удары
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