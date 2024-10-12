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Zelikman
Samsung Galaxy S25 FE станет тоньше предыдущих моделей серии
Для этого компании необходимо будет использовать более тонкий аккумулятор и переработать внутреннюю компоновку

  До выхода серии Galaxy S25 остается три месяца, но уже появились некоторые сведения и о Galaxy S25 FE. Похоже, южнокорейская компания продолжает следовать своему обещанию выпускать новый телефон Fan Edition каждый год, после того как она пропустила Galaxy S22 FE в 2022 году.

  Согласно информации от TheElec, Galaxy S25 FE планируется выпустить в 2025 году. Утверждается, что новый телефон будет иметь более изящный дизайн по сравнению с Galaxy S24 FE, у которого толщина составляет 8 мм. Однако точные параметры Galaxy S25 FE пока неизвестны, Samsung может стремиться сделать его более тонким, чем стандартный Galaxy S24 с толщиной 7,6 мм.

  Согласно отчету, для уменьшения толщины телефона Samsung может применить более узкую, но более объемную батарею. Это распространенный прием, который применяют производители смартфонов для создания более тонких моделей. Для установки более широкой батареи потребуется переработка внутренней компоновки основной платы.

  Также упоминается, что Samsung планирует использовать экран размером 6,7 дюйма, который будет похож на дисплей Galaxy S24 FE. В отличие от 6,2-дюймового экрана Galaxy S23 FE, Galaxy S24 FE получил больший дисплей и был оснащен более мощной батареей на 4700 мАч.

#смартфоны #samsung #galaxy s25 fe
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