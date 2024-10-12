Данная модель будет оснащен искусственным интеллектом и имеет систему полуавтоматического управления

Компания Xpeng анонсировала свой флагманский хэтчбек P7+, который считается первым автомобилем с искусственным интеллектом на рынке. Электромобили уже начали поступать к дилерам, однако информация о ценах пока отсутствует. По имеющимся данным, стоимость будет озвучена 14 ноября, когда начнётся прием предварительных заказов.

С размерами 5056х1937х1512 миллиметров и колесной базой 3 метра, P7+ занимает позицию самого большого легкового автомобиля в линейке бренда. Благодаря обтекаемому дизайну, этот электромобиль демонстрирует впечатляющий коэффициент аэродинамического сопротивления 0.206. Доступны колесные диски размером до 20 дюймов и пять вариантов окраски кузова. Вместимость багажника достигает 2221 литра.

В комплектацию пятидверного автомобиля войдет медиасистема на базе чипа Qualcomm 8295 с экраном диагональю 15,6 дюйма, а также функция вентиляции и массажа для всех сидений, климатическая система с ароматизаторами и панорамная крыша. Главным преимуществом P7+ станет современная система полуавтоматического управления, обладающая улучшенной дальностью и скоростью распознавания объектов и обработки данных. Она будет способна работать без лидара, используя «машинное зрение» для сбора информации. Обещается, что электроника сможет управлять хэтчбеком без человеческого вмешательства в большем количестве ситуаций, чем раньше.

Технические характеристики силовых установок новинки еще не опубликованы, но они известны по сертификационным данным. Xpeng P7+ получит версии с одним мотором, мощностью 245 и 313 лошадиных сил, дополняемые батареями на 60,7 и 76,3 кВт. Запас хода составит 620 и 710 километров соответственно.