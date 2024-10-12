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Zelikman
Российская армия освободила Медвежье, Зеленый Шлях, Покровское и Нижний Клин в Курской области
Источники сообщают, что темпы вытеснения ВСУ с территорий Курской области нарастают.

  Российские военные не прекращают активные действия на ряде участков Курской области, сумев достичь существенных результатов. Так как военное ведомство не предоставляет информацию о ходе операций в этой зоне, данные были получены из военных Telegram-каналов.

  Информация актуальна на 14:00 11 октября и с тех пор могла несколько измениться, но вряд ли существенно. Более свежих сведений пока нет. В Глушковском районе, вблизи Веселого, российские войска сумели вытеснить группы ВСУ от железнодорожных путей и продвинулись к пригородам Нового Пути. Также была освобождена территория Медвежьего и соседние лесные полосы. Части украинской армии практически вытеснены за пределы района, сохраняя присутствие лишь в балке на юг от Краснооктябрьского, а также в Новом Пути и в небольшом лесном треугольнике к югу от железной дороги.

  В Кореневском районе подразделения продвигаются в районе Любимовки, заняв Зеленый Шлях, Покровское и Нижний Клин. В самой Любимовке протекают активные столкновения, украинские формирования не отступают, находясь в полукружии на окраинах и в поселке Толстый Луг. Разрозненные отряды ВСУ также замечены в районе Ольговки и к западу от Кремяного.

  В Суджанском районе идут активные боевые действия, с заметными успехами в районе Плехово, где российские бойцы освободили посёлок, отрезая украинские части от снабжения на данном участке. Также войсками занята крупная лесная зона на севере, и перекрыта трасса на участке Плехово — Махновка. На юг также переходят под российское управление несколько населенных пунктов. Бои не прекращаются в районе Русской Конопельки; ситуация остается неопределенной, но инициатива принадлежит российским десантникам. В ближайшее время могут начаться столкновения за Черкасскую Конопельку.

  Отчеты о предполагаемом прорыве российских войск к окраинам Суджи не подтверждаются. В то же время обстановка изменяется стремительно и к вечеру пятницы может кардинально измениться.

#сво #армия #бои #наступление #курская область
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