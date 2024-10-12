Dimensity 9400 может появиться только на модели Galaxy S25 FE

Слухи о серии Samsung Galaxy S25 продолжают появляться. В соответствии с последними новостями, обсуждения о чипсете для будущих флагманов компании неоднократно менялись. Свежие утечки сообщали, что Samsung может выбрать Dimensity 9400 для всех моделей, кроме Ultra. Однако, изменения в переговорах вероятно приведут к тому, что Dimensity SoC не будет использоваться в основной линейке Galaxy S25, а будет отведен для более доступной версии FE.

На данный момент Samsung Foundry испытывает трудности с низким выходом исправных чипов GAA 3 нм. Согласно последним данным из Южной Кореи, процент годных пластин составляет лишь 25–30%. Это создаёт экономические трудности для запуска массового производства Exynos 2500. Ведутся обсуждения о возможности использования чипов Qualcomm во всех моделях Galaxy S25. При использовании Snapdragon 8 Gen 4 Samsung столкнется с увеличением затрат, что потребует повышения цен на Galaxy S25 или снижения маржи прибыли.

Информатор Jukanlosreve сообщил на X, что ситуация с переговорами изменилась, и чип MediaTek будет использоваться исключительно в флагманском устройстве Galaxy S25 FE. По данным источников, в итоге модели основной серии Galaxy S25 не будут оснащены процессорами MediaTek. Все они получат Snapdragon 8 Elite SoC.

Причины предполагаемых изменений в переговорах между Samsung и MediaTek остаются неясными. На данный момент также отсутствуют подтверждения новой информации, поэтому следует подойти к ней с осторожностью.

Ранее тот же источник указывал на задержку выпуска чипа Exynos 2500 из-за низкого процента его выхода. В то время стало известно, что он планировался для моделей Galaxy S25 FE, Galaxy Z Fold 7 и Galaxy Z Flip 7. Однако последние известия исключили Galaxy S25 FE из этого списка. В любом случае, остается вопросом, как использование эксклюзивных флагманских чипов Qualcomm отразится на ценовой политике серии Galaxy S25.