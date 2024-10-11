Длина моделей Duo и Bento составляет всего около 2,5 метра

Компания Renault представила два новых электромобиля, которые призваны заменить снятый с производства Twizy. Модели Duo и Bento поступят в продажу под брендом Mobilize, входящим в состав Renault, и без подзарядки смогут проехать до 160 километров. Приём заказов на двухместный пассажирский вариант и небольшой фургон для доставки стартует 14 октября.

Обе новинки отличаются крайне компактными размерами: длина электрокаров составляет 2430 и 2540 миллиметров, при ширине около 1,3 метра. Они занимают вдвое меньше места для парковки по сравнению с традиционными автомобилями, а радиус разворота составляет всего 6,8 метра.

Ключевое отличие новинок от предшественника Twizy, несмотря на схожий дизайн, — наличие полноценных дверей, открывающихся вперёд по типу «ламбо». Преимущество Bento заключается в пространстве для груза объемом 649 литров. Интерьеры этих электромобилей довольно аскетичны, с минимумом физических кнопок и цифровыми дисплеями. Смартфон водителя будет выполнять функции медиацентра, подключаясь к бортовой системе.

Mobilize Duo будет представлен в двух версиях. Базовая модель сможет развивать скорость до 45 км/ч, что позволит управлять ею без водительского удостоверения — в некоторых странах, например, во Франции, такие квадрициклы разрешено водить с 14 лет. В то же время для более мощной версии потребуется водительские права, так как её максимальная скорость достигнет 80 км/ч.

Запас хода Duo составляет 160 километров благодаря 10,3-киловаттной батарее. Mobilize Bento будет доступен только в версии с высокой производительностью, позволяющей проехать не более 149 километров. Заявляется, что эти ситикары не будут нуждаться в подзарядке при пробеге минимум 100 километров, даже в зимний период. Цены на новинки находятся в диапазоне от 9090 до 11 600 евро.

Очевидными соперниками новых электромобилей от Renault станут модели, такие как Citroen Ami и Fiat Topolino. В некоторых европейских странах ими также можно управлять без прав, а у Ami имеется версия для коммерческого использования с багажником объемом до 400 литров внутри салона.