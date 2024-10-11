Данная модель основана на платформе концерна Nissan. Старт продаж намечен на первый квартал 2025 года.

Бренд Oting, который уже зарекомендовал себя на российском рынке с внедорожником Paladin, представил свою вторую модель. Это будет пикап Palasso, который считается единственным автомобилем с заводским кузовом пикап-хардтоп в России. Премьера состоится на выставке ORЁLEXPO 2024, которая откроется 17 октября.

Под термином «пикап-хардтоп» подразумевается автомобиль, имеющий элементы кунга. Как стало известно в мае, у пикапа Oting Palasso отсутствует перегородка между кабиной и грузовым отсеком. Это делает его похожим на стандартный внедорожник с кузовом универсал, но с увеличенным объёмом багажника. Согласно официальным данным, он может достигать 2150 литров, при этом размеры пикапа составляют 5277х1864х1989 миллиметров, а колёсная база — 3150 миллиметров. Palasso значительно больше Paladin, несмотря на то что обе модели основаны на платформе концерна Nissan.

Информация о том, какой именно двигатель будет установлен на пикап, пока остается неизвестной. На отечественном рынке эта модель будет делить моторную линейку с Paladin, который в нашей стране оснащается 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 218 лошадиных сил, работающим в паре с восьмидиапазонным автоматом и системой полного привода с тремя блокировками.

В компании Oting надеются, что Palasso заинтересует поклонников дальних внедорожных путешествий, а также охотников и рыболовов, не говоря уже о корпоративных клиентах, которым нужен транспорт для доставки крупногабаритных грузов по бездорожью. Также сообщается о планах расширить ассортимент марки Oting в России за счет полноразмерного внедорожника и компактного кроссовера. Запуск продаж Oting Palasso запланирован на первый квартал следующего года.