Сообщается, что в настоящий момент происходит ликвидация групп украинских военных

Поступают сведения с Курского участка, где российские силы начали вторую стадию наступления. Как утверждают российские источники, морские пехотинцы 155-й бригады ТОФ освободили Любимовку и заняли новые позиции. Об этом информирует ряд военных корреспондентов.

Согласно последним данным, штурмовые подразделения группы войск «Север» после длительных сражений овладели Любимовкой, за которую бои велись на протяжении нескольких недель. Также под контролем российских войск остаётся участок дороги Коренево — Суджа и посёлок Зеленый Шлях. При этом наступательная операция продолжается. Есть сообщения о том, что украинские военнослужащие покидают свои позиции и отходят в сторону Сумской области. У ВСУ значительное число потерь.

Существуют сообщения о том, что российские войска взяли под контроль Нижний Клин, расположенный на берегу реки Снагость, и продолжают наступление в направлении Суджи. Также идет продвижение с территории Мартыновки, где, по информации, было освобождено село Малая Локня. Как утверждают военные Telegram-каналы, российские силы активизировались в Глушковском районе, где подразделения 106-й ВДД и 56-го ДШП ВДВ вытесняют украинские части к государственной границе.

«Небольшие подразделения ВСУ всё еще находятся в окружении. Они пытаются выбраться и иногда оказываются в российских боевых порядках. Кроме того, активность использования FPV дронов не снижается», — сообщают источники.

Следует отметить, что вся информация была получена из российских военных Telegram-каналов, и на данный момент официальных подтверждений от Минобороны не поступало.