Офицер ВСУ заявляет, что в наступательной операции российской армии участвовало порядка 30 единиц бронетехники.





Украинские военные источники сообщают о значительном прорыве российских войск в приграничной зоне Курской области. Один из офицеров украинских вооруженных сил заявил, что для атаки на позиции украинских подраздений российская армия задействует большое количество бронетанковой техники. В частности, во время атаки на посёлок Любимовка было использовано порядка 30 единиц бронетехники.

Офицер ВСУ подчеркивает, что превосходящие силы российских войск смогли продвинуться вперед и теперь стремятся закрепиться на занятых позициях. Дополнительно, оставшиеся украинские формирования в Любимовке рискуют оказаться в окружении. При этом официальное руководство Киева, как и ожидалось, не подтвердило данную информацию.

Министерство обороны России сообщает, что части армии «Север» не прекращают проводить наступательные операции, в ходе которых украинские войска понесли потери в районах населенных пунктов Любимовка, Новый Путь и Плехово.

За последние 24 часа российские силы успешно отразили две атаки ВСУ в направлении населенных пунктов Камышевка и Любимовка. В ходе этих неудавшихся нападений украинские подразделения понесли потери как в личном составе, так и в технике. Пять бойцов ВСУ сдались в плен. За сутки общие потери украинских формирований превысили 200 военнослужащих и несколько единиц бронетехники.