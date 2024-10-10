В компании считают неприемлемым иметь в штате 439 руководителей и уступать при этом в конкуренции SK hynix, которая имеет лишь 119 менеджеров того же уровня.

В свежем отчёте The Korea Economic Daily говорится, что Samsung планирует модернизировать свои полупроводниковые мощности для повышения конкурентоспособности с SK hynix. Ранее отмечалось, что компании не удалось привлечь NVIDIA в качестве клиента HBM. Это негативно сказалось на прогнозах доходов за третий квартал 2024 года. Учитывая необходимость серьёзных изменений, вице-председатель Джун Ён Хён распорядился о проведении анализа, который, скорее всего, приведет к значительному сокращению рабочих мест на уровне топ-менеджмента.

Согласно информации, число высших руководителей должно сократиться в подразделениях памяти, литейного производства и процессоров, чтобы оптимизировать операции. В настоящее время компания теряет триллионы вон ежегодно. На данный момент в восьми различных подразделениях работают 438 руководителей Samsung, тогда как SK hynix удалось обойти конкурента с количеством сотрудников того же уровня в 119 человек. Многие из текущих менеджеров Samsung были наняты во время бума полупроводников в 2017 и 2018 годах.

Аналитики оценили, что в 2023 году Samsung может понести убытки в размере 2,08 трлн вон, что составляет около 1,564 млрд долларов. Тем не менее, эти проблемы не приведут к отделению литейного бизнеса компании, так как Samsung намерена приложить усилия для поддержания своей конкурентоспособности на рынке. В настоящее время компания сталкивается с серьезными трудностями в улучшении производительности своего 3-нм чипа. Это на сегодня является основным препятствием для ее дальнейшего расширения. Из-за отсутствия заметного прогресса Samsung не смогла привлечь новых клиентов к своей 3-нм технологии.