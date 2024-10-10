По информации источников, в тот же период может выйти игровая модель от Redmi

Линейка планшетов Xiaomi Pad 6 уже давно ждёт обновления, и, по информации от Smart Pikachu, новая серия Pad 7 планируется к запуску в начале следующего года. Источник на Weibo также сообщает, что компания разрабатывает «высокопроизводительный планшет» под брендом Redmi, который может выйти в те же сроки.

Недавние сведения от Digital Chat Station указывают на то, что Redmi работает над игровым планшетом, вероятно, это именно то устройство, о котором сообщал Smart Pikachu. Хотя детали характеристик от инсайдеров Weibo не раскрыты, предполагается, что планшет Redmi будет использовать процессор Snapdragon 8s Gen 3, что сделает его более мощным по сравнению с недавно выпущенным Pad Pro.

Что касается серии Xiaomi Pad 7, Digital Chat Station подтвердил наличие номеров моделей для двух планшетов. Также стало известно, что ни одно из этих устройств не будет занимать более серьёзную позицию на рынке по сравнению с Pad 6S Pro.





Тем не менее, Digital Chat Station сообщил, что Xiaomi планирует выпустить «полностью обновленные» версии моделей позже, и одна из них, вероятно, будет Xiaomi Pad 7S Pro. Также стоит отметить, что ранее компания не представляла планшеты с приставкой «Ultra». Согласно отчету Smart Pikachu, будущая линейка non-S, скорее всего, будет включать три планшета.

Среди них флагманская модель, возможно, будет оснащена чипом следующего поколения Snapdragon, который, как предполагается, называется Snapdragon 8 Extreme Edition. Однако, стоит помнить, что все эти сведения основаны лишь на утечках, поэтому к этой информации следует относиться с определенной долей сомнения.