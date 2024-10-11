В компании всё же рассчитывают, что продажи смогут вырасти за счёт новых функций Apple Intelligence

Недавние отчеты указывают, что спроса со стороны потребителей на iPhone 16 от Apple остаётся неоднозначным. По последнему опросу Piper Sandler, влияние Apple на молодежную аудиторию по-прежнему остается заметным, хотя интерес к iPhone 16 несколько снизился. Анализ, проведенный среди 13 500 подростков из 47 штатов США, показал, что 87% респондентов уже являются владельцами iPhone, а 88% намерены выбрать iPhone в качестве следующего устройства. Тем не менее, всего 22% участников опроса планируют перейти на iPhone 16 в осенний или зимний сезоны, что немного ниже уровня 23% для iPhone 15 в прошлом году.

Среди причин, влияющих на спрос на iPhone 16, можно выделить ожидания новых функций искусственного интеллекта, которые Apple собирается внедрить под названием Apple Intelligence. Опрос показал, что почти 30% подростков могут обновиться именно ради этих возможностей ИИ.

Аналитик Минг-Чи Куо поделился новыми данными о спросе на iPhone 16, особенно акцентируя внимание на продажах моделей iPhone 16 Pro. Куо отметил, что интерес к iPhone 16 Pro оправдал ожидания Apple, а заказы на их производство оставались стабильными. Этот постоянный спрос предполагает, что iPhone 16 Pro может продолжать успешно продаваться на рынке.

В то время как продажи iPhone 16 Pro выглядят многообещающе, ситуация с базовыми моделями иная. Куо указал на слабый спрос на стандартные версии iPhone 16 и iPhone 16 Plus. В ответ на эту тенденцию Apple приняла решение уменьшить заказы на компоненты для этих моделей на 3-5% с середины ноября.

Производственные ожидания остаются стабильными. Несмотря на спад в спросе на базовую модель, Куо предполагает, что объем производства iPhone 16 останется на уровне 88-89 миллионов устройств в четвертом квартале 2024 года.

Производство серии iPhone 16 немного уступает результатам iPhone 15, который составил примерно 90-91 миллион единиц. Эти данные свидетельствуют о том, что хотя объем выпуска iPhone 16 может не превзойти своего предшественника, он по-прежнему занимает весомую позицию на рынке.