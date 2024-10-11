Недавние отчеты указывают, что спроса со стороны потребителей на iPhone 16 от Apple остаётся неоднозначным. По последнему опросу Piper Sandler, влияние Apple на молодежную аудиторию по-прежнему остается заметным, хотя интерес к iPhone 16 несколько снизился. Анализ, проведенный среди 13 500 подростков из 47 штатов США, показал, что 87% респондентов уже являются владельцами iPhone, а 88% намерены выбрать iPhone в качестве следующего устройства. Тем не менее, всего 22% участников опроса планируют перейти на iPhone 16 в осенний или зимний сезоны, что немного ниже уровня 23% для iPhone 15 в прошлом году.
Среди причин, влияющих на спрос на iPhone 16, можно выделить ожидания новых функций искусственного интеллекта, которые Apple собирается внедрить под названием Apple Intelligence. Опрос показал, что почти 30% подростков могут обновиться именно ради этих возможностей ИИ.
Аналитик Минг-Чи Куо поделился новыми данными о спросе на iPhone 16, особенно акцентируя внимание на продажах моделей iPhone 16 Pro. Куо отметил, что интерес к iPhone 16 Pro оправдал ожидания Apple, а заказы на их производство оставались стабильными. Этот постоянный спрос предполагает, что iPhone 16 Pro может продолжать успешно продаваться на рынке.
В то время как продажи iPhone 16 Pro выглядят многообещающе, ситуация с базовыми моделями иная. Куо указал на слабый спрос на стандартные версии iPhone 16 и iPhone 16 Plus. В ответ на эту тенденцию Apple приняла решение уменьшить заказы на компоненты для этих моделей на 3-5% с середины ноября.
Производственные ожидания остаются стабильными. Несмотря на спад в спросе на базовую модель, Куо предполагает, что объем производства iPhone 16 останется на уровне 88-89 миллионов устройств в четвертом квартале 2024 года.
Производство серии iPhone 16 немного уступает результатам iPhone 15, который составил примерно 90-91 миллион единиц. Эти данные свидетельствуют о том, что хотя объем выпуска iPhone 16 может не превзойти своего предшественника, он по-прежнему занимает весомую позицию на рынке.