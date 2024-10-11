Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Аналитик Мин-Чи Ко: Спрос на iPhone 16 оказался ниже, чем на iPhone 15
В компании всё же рассчитывают, что продажи смогут вырасти за счёт новых функций Apple Intelligence

  Недавние отчеты указывают, что спроса со стороны потребителей на iPhone 16 от Apple остаётся неоднозначным. По последнему опросу Piper Sandler, влияние Apple на молодежную аудиторию по-прежнему остается заметным, хотя интерес к iPhone 16 несколько снизился. Анализ, проведенный среди 13 500 подростков из 47 штатов США, показал, что 87% респондентов уже являются владельцами iPhone, а 88% намерены выбрать iPhone в качестве следующего устройства. Тем не менее, всего 22% участников опроса планируют перейти на iPhone 16 в осенний или зимний сезоны, что немного ниже уровня 23% для iPhone 15 в прошлом году.

  Среди причин, влияющих на спрос на iPhone 16, можно выделить ожидания новых функций искусственного интеллекта, которые Apple собирается внедрить под названием Apple Intelligence. Опрос показал, что почти 30% подростков могут обновиться именно ради этих возможностей ИИ.

  Аналитик Минг-Чи Куо поделился новыми данными о спросе на iPhone 16, особенно акцентируя внимание на продажах моделей iPhone 16 Pro. Куо отметил, что интерес к iPhone 16 Pro оправдал ожидания Apple, а заказы на их производство оставались стабильными. Этот постоянный спрос предполагает, что iPhone 16 Pro может продолжать успешно продаваться на рынке.

  В то время как продажи iPhone 16 Pro выглядят многообещающе, ситуация с базовыми моделями иная. Куо указал на слабый спрос на стандартные версии iPhone 16 и iPhone 16 Plus. В ответ на эту тенденцию Apple приняла решение уменьшить заказы на компоненты для этих моделей на 3-5% с середины ноября.

  Производственные ожидания остаются стабильными. Несмотря на спад в спросе на базовую модель, Куо предполагает, что объем производства iPhone 16 останется на уровне 88-89 миллионов устройств в четвертом квартале 2024 года.

  Производство серии iPhone 16 немного уступает результатам iPhone 15, который составил примерно 90-91 миллион единиц. Эти данные свидетельствуют о том, что хотя объем выпуска iPhone 16 может не превзойти своего предшественника, он по-прежнему занимает весомую позицию на рынке.

#технологии #рынок #iphone 16 #продажи #apple intelligence
+
Написать комментарий (0)
Транспортный самолет-невидимка Aurora будет взлетать и приземляться вертикально
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

НАСА опубликовало детализированный снимок поверхности Европы перед запуском миссии Clipper
+
Samsung сообщает о доступности бета-версии One UI 7 не только для разработчиков, но и пользователей
1
Новые автомобили Škoda Octavia, Rapid и Kodiaq снова смогут продаваться в России
1
Boeing разрабатывает X-plane, оснащенный вентилятором в крыле для вертикального взлета
2
Минобороны опубликовало кадры поражения дивизиона ЗРК «Пэтриот»
+
GeForce RTX 5080 получит самую быструю память GDDR7 в линейке RTX 50
7
AMD заметно уступила NVIDIA в Silent Hill 2 Remake, даже с отключенной трассировкой лучей
76
«Северсталь» инвестировала 1 млрд рублей в новый пресс для производства толстолистового проката
+
GeForce RTX 5070 будет иметь всего 12 ГБ памяти
15
В России завершили укладку «золотого» звена между восточным и западным отрезками БАМа
+
OnePlus 13 появится уже в этом месяце
3
Audi рекламирует новый автомобиль перед Парижским автосалоном
+
Oppo готовится представить свою новую флагманскую серию Find X8, которая выйдет 24 октября
+
Инновационный клей на основе мидий разрушает пластик и предотвращает биообрастание поверхностей
2
Подтверждены характеристики RTX 5080: 16Gb GDDR7 и на 50% меньше ядер по сравнению с RTX 5090
3
AMD готовит к выходу видеокарту Radeon RX 7650 GRE
1
Хакеры из группы RUNE взломали защиту Denuvo в актуальной версии Anno 2205
+
На Арабатской стрелке в Крыму строят новый город на 30 тысяч жителей и автодорогу
1
Франция совершенствует ядерное сдерживание с использованием национальных ВВС
+
Huawei представла свои новые продукты на официальном мероприятии
+

Популярные статьи

Туманная заунывность - краткий обзор игры "Silent Hill 2 remake"
12
Топ 5 эмуляторов консоли Nintendo Switch
3
Почему смартфоны Apple так дорого стоят, и когда флагманы Xiaomi успели подорожать до 100 000р
11
9 отечественных фильмов 2022-2024 годов про войну с высоким рейтингом на Кинопоиске
5
Обзор игры Vladik Brutal
7
Решаем трудную задачу — собираем игровой компьютер всего за 38000 рублей осенью 2024 года
11
Как советские солдаты ночевали в снегу даже при сильных морозах
4
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F8 SSD Plus
15
"Милтон" и десять самых разрушительных ураганов в новейшей американской истории и их последствия
6
Реальная игровая сборка на Ryzen 7 7700 + Radeon RX 7900 XT по цене iPhone 16 Pro Max
9

Сейчас обсуждают

Александр Мухин
01:02
Ага, Верхнекаменское, Георгиевку и Выемку под Северском тоже «освободили».
Военкоры: Российские подразделения взяли под контроль Любимовку и дорогу Суджа-Коренево
Yвесёделерчuk
01:01
«создаёт возможность» на затяжку времени, как при начале переговоров приостанавливали боевые действия.
Зеленский заявил, что ситуация на поле боя «создаёт возможность» завершения конфликта в 2025 году
Yвесёделерчuk
00:46
те постоянно публикуют сбивание с400 есть подозрение, что с300 не осталось выносят дронами
ВС РФ уничтожили в Днепропетровской области ещё один из переданных Украине "Патриотов"
Евгений Дудров
00:35
Скоро это как Киев за три дня?
Военкоры: Российские подразделения взяли под контроль Любимовку и дорогу Суджа-Коренево
beltar
00:29
>Вы не можете скопировать игру с одного устройства на другое и не заплатить. Зато в Steam можно ставить на кучу компов и давать играть ряду юзеров, включенных в семью. Но соснолехолопу нравится быть...
Как Microsoft лишает вас Xbox series - проблема с SSD и ключами шифрования
Nvidia&Intel Hater
00:02
скоро и тебя утилизируют.недохохлик
Военкоры: Российские подразделения взяли под контроль Любимовку и дорогу Суджа-Коренево
VRoman
23:58
Уже и протестировать их успели: https://www.phoronix.com/review/amd-epy ... chmarks/14
Внедрение повестки в CDPR стало причиной ухода опытных разработчиков
l33t_h4x00r
23:52
было бы приятнее видеть Курганец или Т15 на фото , а не древние БМП
Военкоры: Российские подразделения взяли под контроль Любимовку и дорогу Суджа-Коренево
4pokalin
23:38
Зачем спешить, Курск отличный котел для утилизации хохликов, сами туда с техникой приходят и в землю ложатся.
Военкоры: Российские подразделения взяли под контроль Любимовку и дорогу Суджа-Коренево
Hivi77
23:35
А вообще печаль, я из за вас в своë время себе сделал 9700про. А теперь вы тинейджерам мозги правите неправильно
На «АвтоВАЗе» началось промышленное производство полноразмерного седана Lada Aura
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем