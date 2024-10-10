Стоимость данной на старте продаж сопоставима со средней ценой Lada Granta в России





Компания Geely запустила в Китае продажи своего нового электромобиля Geome Xingyuan — это компактный хэтчбек с пятью дверями, который немного напоминает кроссоверы бренда Smart. Предлагается пять вариантов комплектации с различным запасом хода, а цены варьируются от 69,8 до 98,8 тысячи юаней — от 955 тысяч до 1,35 миллиона рублей, с учётом стартовых акций. Начальная стоимость новинки сопоставима со средней ценой Lada Granta в России.

Электромобиль имеет длину 4135 миллиметров и колёсную базу в 2650 миллиметров. Он рассчитан на пять пассажиров и оборудован багажным отделением объёмом до 1320 литров. Всего предусмотрено 36 различных отсеков для хранения вещей.

Базовые комплектации Geome Xingyuan предлагают электромотор мощностью 79 лошадиных сил и крутящим моментом в 130 Нм, в сочетании с 30,12-киловаттной батареей от CATL, что обеспечивает запас хода до 310 километров. У более дорогостоящих версий имеется более мощный двигатель на 116 лошадей с крутящим моментом 150 Нм и аккумулятор на 40,16 кВт⋅ч, позволяющий проехать до 410 километров. Электромобиль способен разгоняться до максимальных 140 километров в час. Процесс зарядки батареи на мощной станции от 30% до 80% займет всего 21 минуту.





В стандартной комплектации Geome Xingyuan будет иметь 8,8-дюймовые цифровые приборы и медиасистему с 10,1-дюймовым экраном, работающим на базе операционной системы Flyme Auto. Кроме этого, в оснащение входят голосовой ассистент, беспроводная зарядка мощностью 50 ватт, система бесключевого доступа, атмосферная подсветка интерьера и центральный экран размером 14,6 дюйма для более дорогих версий.

В начале октября Geely также представила обновлённый кроссовер Icon с бензиновым турбомотором и изменённым дизайном, придающим ему вид экспедиционного внедорожника.