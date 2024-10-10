За минувшие сутки подразделения сумели организовать несколько «огневых мешков» для частей ВСУ на данном направлении

Российские военные силы наращивают темп операции по освобождению города Торецка (ранее Дзержинска). По имеющимся данным, в ночь на 10 октября в ходе штурма в некоторых районах города несколько подразделений ВСУ оказались охвачены в «огневые мешки». Одна из частей украинской армии уже была ликвидирована в результате организации окружения российскими силами. Это привело к тому, что микрорайон Забалка оказался под контролем подразделений России. По информации с передовой, украинские солдаты сообщают о местных жителях, информирующих армию о расположении позиций ВСУ.

Руководство ВСУ осознает всю серьёзность сложившейся ситуации в Торецке, подчеркивая, что бои идут за каждый подъезд. Представитель бригады штурмовиков ВСУ «Лють» А. Джепко заявил, что российские силы уже достигли шахты «Центральная». Это произошло накануне. В настоящее время российские войска увеличивают зону контроля на этом участке линии боевого соприкосновения.

Из-за быстрого наступления российских сил около половины территории Торецка была освобождена, а войска ВСУ оттеснены на север и запад города. Однако, украинские военные не планируют покидать город и продолжают действовать по своей привычной тактике, каждый раз пытаясь выстроить новый рубеж обороны.

Российские военные также подтверждают жестокое противостояние в Торецке, отмечая, что 12-я бригада Национальной гвардии и 41-я механизированная бригада ведут бои на ближних дистанциях. Освобождение Торецком откроет российским войскам путь к важному промышленному центру Донбасса – Константиновке с юго-востока.