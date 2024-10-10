Сообщается о работе ПВО в Ростовской, Волгоградской областях, а также Республике Адыгея и Краснодарском крае

Украинская армия осуществила интенсивную атаку на южные регионы Российской Федерации, используя беспилотные летательные аппараты. Сообщается, что дроны проникли в воздушное пространство Ростовской и Волгоградской областей, а также Республики Адыгея и Краснодарского края в ночное время.

Есть сведения о том, что беспилотники ВСУ должны были атаковать объекты в Ейске, Азове и в районе Майкопа. Противовоздушная оборона сработала и в Курской области, где зафиксировано как минимум 12 сбитых дронов.

Стоит отметить, что недавно украинская сторона начала использовать реактивные беспилотники, прозванные «Паляниця». Согласно информации, предоставленной украинскими источниками, данные беспилотники способны летать на расстояния до двух (в некоторых источниках – до 2,5) тысяч километров. Их компоненты поступают из-за границы, а навигационные системы имеют западное происхождение. Специалисты указывают, что Вооружённые силы Украины получают от стран Североатлантического Альянса, обладающих спутниковыми системами, информацию о наилучших маршрутах для облётов участков ПВО России.

Киев открыто заявляет, что его главные мишени на территории страны включают объекты энергетической инфраструктуры, топливные хранилища и аэродромы. В результате действий ВСУ страдают многие гражданские объекты, среди которых частные дома и многоквартирные здания.