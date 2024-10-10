Сообщается о взрывах в Киевской, Полтавской, Одесской, Черкасской и Харьковской областях

В ночь с 9 на 10 ноября российская армия предприняла новые атаки на объекты украинских формирований, расположенные в тыловых зонах. Поступают данные о прилётах, зафиксированных в Киевской области. Было поражение складов с вооружением и боеприпасами к юго-востоку от столицы Украины.

Удары также затронули объекты в Полтавской области. В Кременчуге наблюдаются прилёты вторую ночь подряд. По неофициальной информации, атакам подверглись сооружения на территории промышленного комплекса, где Киев пытался организовать военное производство. Российские беспилотники нанесли удары по военным объектам в Черкасской области.

Цели были поражены в северных окрестностях Харькова. Согласно последним данным, это стало результатом работы российских бомбардировщиков, которые применили авиабомбы ФАБ-500 с УМПК. Под ударом оказались места размещения украинских военнослужащих.

Сигнал о прекращении воздушной тревоги в Харькове был отменён после пяти утра.

Стоит напомнить, что накануне в вечернее время также осуществлялись удары по объектам в Одесской области. В частности, пострадали цели в порту Ильичёвска (Черноморска), где происходил процесс разгрузки боеприпасов и вооружения, поступивших из стран НАТО. Кроме того, в социальных сетях распространяется информация о том, что в результате удара по Одесской области был уничтожен очередной зенитный ракетный комплекс ВСУ.