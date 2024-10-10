Ранее в компании рассказали, что данная линейка получит семилетнюю поддержку.

Планшеты Samsung Galaxy Tab S10, являющиеся флагманскими устройствами компании, не будут получать ежемесячные обновления безопасности. Несмотря на это, Samsung уверила пользователей, что эти премиальные устройства будут поддерживаться в течение семи лет.

Недавно Samsung представила новую премиум-серию планшетов Galaxy Tab S10, которая несколько изменила свой ассортимент, исключив базовую модель и предложив только Galaxy Tab S10 Plus и Galaxy Tab S10 Ultra. Эти устройства можно с уверенностью назвать флагманами и лидерами на рынке планшетов, аналогичными по уровню с новыми смартфонами Samsung Galaxy S24. Компания пообещала, что в течение семи лет устройства серии S10 будут получать до семи версий Android и гарантированные обновления безопасности.

Важно отметить, что поддержки программного обеспечения для Android-планшетов на протяжении такого долгого времени — редкость. Поскольку устройства работают на Android 14 с момента выхода, Samsung подтвердила, что они получат обновление до Android 21, что будет настоящим прорывом.

Согласно данным Phone Arena, планшеты Galaxy Tab S10 будут получать обновления безопасности каждые три месяца. Samsung обновила свою страницу о безопасных обновлениях и добавила Galaxy Tab S10 Plus и S10 Ultra в список поддерживаемых устройств. Таким образом, Galaxy Tab S10 теперь числятся как «Текущие модели для ежеквартальных обновлений безопасности». Это подтверждает, что обновления безопасности будут выходить для этих моделей каждые три месяца.