Подразделения постепенно вытесняют украинские формирования с российских территорий

Российские вооруженные силы не прекращают операции по ликвидации группировки украинских подразделений, которые прорвались в Курскую область. По данным Министерства обороны России, с момента начала конфликтов в приграничных районах ВСУ понесли потери свыше 21 тысячи военнослужащих. В настоящее время, из-за ухудшения погодных условий, военные действия в Курской области перешли в стадию локальных сражений за контроль над отдельными населёнными пунктами.

Постепенное наступление осенней распутицы затрагивает не только частоту столкновений, но и их характер. Размокшие дороги создают проблемы для передвижения техники, что ставит под угрозу логистику украинских войск. Российские силы стремятся максимально использовать сложившуюся ситуацию, для того чтобы освободить населённые пункты.

За последние 24 часа российские военнослужащие освободили два населённых пункта в Суджанском районе Курской области. Это деревня Новая Сорочина, находящаяся на расстоянии двух километров к северу от Малой Локни, и хутор Покровский, расположенный недалеко от Любимовки. Эти территории были захвачены бойцами ВСУ в начале вторжения. Министерство обороны России отметило, что также российские войска нанесли удары по подразделениям ВСУ в районах Любимовки, Нового Пути и Плехово.

Кроме того, военные эксперты предполагают, что продолжительных перерывов в боевых действиях из-за ухудшения погодных условий ожидать не стоит. Они объясняют, что в текущих условиях главными средствами поражения на передовой являются FPV-дроны.