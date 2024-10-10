В основном речь идёт о товарах из Франции. В будущем могут быть приняты более жесткие меры.

Китайское правительство ввело новые таможенные нормы для импорта премиального алкоголя из Европы, в основном из Франции. По информации Reuters, это может привести к снижению продаж на 20%. Данная мера является ответом на решение ЕС повысить пошлины на ввоз электромобилей из Китая и, вероятно, не станет последней. Риски также касаются других товаров и автомобилей с мощными двигателями.

Французские производители алкогольных напитков, по данным агентства, занимают почти 99% доли премиум-сегмента этого рынка в Китае, и новые правила могут существенно повлиять на их доходы. Китайское Министерство торговли отметило, что высокое присутствие иностранных брендов на рынке создает угрозу для местных производителей.

Согласно одной из теорий экспертов, выбор Франции в качестве цели для асимметричного ответа обусловлен ее поддержкой политики увеличения импортных пошлин на электромобили. Кроме того, в Китае планируется усложнение условий импорта мясных и молочных продуктов из Европейского Союза. Эти меры во Франции уже охарактеризовали как нарушение принципов свободной торговли и пообещали обратиться в Всемирную торговую организацию.

Обсуждение новых условий поставки автомобилей пока находится на начальной стадии. По предварительным данным, Китай намерен повысить пошлины на импорт автомобилей с двигателями объемом более 2,5 литра, что негативно скажется на прибыли немецких и итальянских брендов.

Интересно отметить, что Италия выступила за введение новых пошлин на китайские электромобили, тогда как Германия была против. Более того, ряд руководителей немецкого автопрома выразили мнение, что последствия новой торговой войны между ЕС и Китаем могут оказать серьезное воздействие на автомобильную отрасль в целом.