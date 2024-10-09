Стандартная модель флагманского Revuelto оснащена набором электромоторов и атмосферным V12 двигателем с общей мощностью 1015 л.с.

Тюнинг-ателье Underground Racing поделилось снимками своего экспериментального суперкара. Мастера планируют модернизировать силовую систему флагмана Lamborghini, стремясь увеличить мощность двигателей Revuelto почти вдвое — до 2000 лошадиных сил.

Стандартная версия Lamborghini Revuelto оснащена четырьмя моторами, включая набор электромоторов и атмосферный V12 объемом 6,5 литра. Их суммарная мощность составляет 1015 лошадей, что позволяет автомобилю разгоняться до 100 км/ч всего за 2,5 секунды. Специалисты ателье не собираются вмешиваться в электродвигатели, но намерены существенно доработать бензиновый агрегат.

Предполагается, что бензиновая часть суперкара будет оснащена системой двойного турбонаддува — на фотографиях можно увидеть установленные на V12 массивные турбокомпрессоры. О других улучшениях пока нет подробной информации, но ателье пообещало выпустить несколько видеоматериалов, демонстрирующих гиперкар в действии после завершения проекта.

Если команда Underground Racing действительно завершит свой проект, Revuelto превзойдёт не только McLaren W1, представленный накануне, но и современный Bugatti Tourbillon, который также имеет гибридную установку с мощностью 1800 лошадиных сил. Вероятно, что доработки от тюнеров окажутся более доступными по цене, чем такой гиперкар, как Bugatti.

Одними из первых, кто продемонстрировал свой собственный проект по улучшению Revuelto, стали дизайнеры из DMC. Это событие произошло ещё до старта официальных поставок суперкара, но ателье ограничилось созданием лишь двух альтернативных комплектаций кузова и кастомной системы выхлопа.