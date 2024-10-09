Авиация отработала по пунктам дислокации, складам с вооружением и логистическим центрам ВСУ

Российские вооруженные силы осуществили новую комбинированную атаку на объекты, контролируемые украинскими формированиями. Одним из участков удара стала Полтавская область. Зафиксированы прилёты по целям в Кременчуге, где, согласно предварительным данным, пострадал эшелон с вооружением и боеприпасами.

Кроме того, несколько ракет были нацелены на объекты в областном центре – Полтаве, включая военный аэродром. Ночью в течение нескольких часов также раздавались взрывы в других подконтрольных Киеву регионах. В частности, были произведены удары с применением различных средств поражения на объекты в Винницкой области, где сообщается об уничтожении складов с оружием и мест подготовки военнослужащих Украины.

Российские воздушно-космические силы нанесли удары по целям вблизи Харькова. Уничтожены объекты промышленности, которые использовались для нужд украинских военных. Как правило это цеха для восстановления и модернизации военной техники. Для атак применялись фугасные авиабомбы с УМПК и наведения.

Взрывы также были слышны ночью в Сумской области, которая служит маршрутом для переброски войск, участвующих в операции администрации Зеленского в Курской области России. Были зафиксированы колонны Вооруженных сил Украины, идущие в сторону данного региона для удержания территорий.