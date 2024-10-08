Также на автофоруме был представлен грузовик «Валдай 12» с газовой силовой установкой

На международном форуме в Санкт-Петербурге, который только что прошёл, Группа ГАЗ представила две обновлённые модели — «Газель» и грузовик «Садко Next». Фотографии с выставки уже разлетелись по различным Telegram-каналам. Обе новинки получили модернизированный дизайн и оснащены метановыми двигателями. Подробные технические характеристики пока не раскрыты.

Обновлённая «Газель» выделяется новым стилем передней части, которая стала более аэродинамичной. Микроавтобус оборудован уникальными фарами, изменённым бампером и новой решёткой радиатора, на которой светится логотип.

Грузовик сохранил характерные линии капота, но обзавёлся закруглёнными крыльями и, подобно «Газели», новой осветительной системой, в которой сочетаются многочисленные светящиеся элементы с узкими фарами. Решётка радиатора приобрела более угловатую форму и окрашена в цвет кузова.

Кроме того, на форуме был представлен грузовик «Валдай 12», оснащённый газовой силовой установкой, которая позволяет проехать до 400 километров без дозаправки. Группа ГАЗ пока что не делала официальных заявлений о планах серийного производства таких моделей.

Последним нововведением от ГАЗа стала версия с полным приводом для вэна «Соболь NN», продажи которой начались в середине сентября. Модель поступила в продажу как фургон, предлагающий одно- или двухрядное размещение пассажиров, с ценой от 3 615 000 рублей.