Страна намерена провести у себя первые Олимпийские игры по киберспорту в 2025 году и увеличивает вложения в данный сектор

Принц Саудовской Аравии выразил желание продолжить сотрудничество с Nintendo. Компания занимает лидирующие позиции в игровой индустрии. Самые развитые в данной сфере страны — Соединённые Штаты и Япония. Тем не менее, другие страны стремятся активнее участвовать в этом секторе, что может открыть новые горизонты для игрового контента.

Саудовская Аравия добилась значительных успехов в сфере развлечений. С целью диверсификации экономики, Savvy Games Group — государственная компания, работающая в разных сегментах игровой индустрии, включая киберспорт и издательство. Она активизировала свои усилия по расширению влияния. Страна уже инвестировала миллиарды долларов в игровые проекты и не собирается останавливаться. Savvy Games Group объявила о намерении укрепить свое присутствие на рынке и сделать Саудовскую Аравию центром игровой индустрии к 2030 году.

Во время Tokyo Game Show 2024 принц Фейсал бин Бандар бин Султан Аль-Сауд сообщил о продолжении интереса к инвестициям в японские игры. В условиях сокращения зависимости от нефти, благосостояние страны растет, включая долю почти в 10% акций Nintendo через Государственный инвестиционный фонд. На вопрос о возможностях будущего развития принц ответил: «Это всегда возможно», подчеркнув, что любые шаги, которые он и его страна предпримут для увеличения доли в Nintendo, будут согласованы с самой компанией.

Саудовская Аравия сейчас является крупнейшим акционером Nintendo, и это влияние распространяется также на другие страны. Хотя для некоторых она не считается ведущим инвестором, страна имеет значительные доли в других крупных игровых компаниях, включая примерно 10% в Nexon, 5% в Capcom и 9% в EA. Кажется, что Саудовская Аравия не планирует напрямую влиять на процесс создания видеоигр. Тем не менее, наряду с этими инвестициями, некоторые элементы игр, таких как Spider-Man 2, подверглись цензуре перед выходом в стране. В 2025 году Саудовская Аравия организует свои первые Олимпийские игры по киберспорту.