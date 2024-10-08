Сообщается, что данная модель будет получать обновления ПО в течение шести лет

После множества утечек, Samsung Galaxy A16 5G наконец-то был представлен официально. Новый смартфон компании выделяется тем, что предлагает обновления программного обеспечения на флагманском уровне — на протяжении шести лет.

Как это часто бывает с менее известными моделями Samsung, Galaxy A16 5G вышел на рынок практически без шумихи. Компания лишь добавила информацию о новом устройстве на своем официальном сайте, в первую очередь в Нидерландах. Наиболее выдающейся чертой модели, конечно, является уверенная поддержка программного обеспечения. Это действительно впечатляет, учитывая, что большинство брендов в этом сегменте ограничиваются лишь тремя годами.

Samsung продолжает оставаться лидером по срокам поддержки программного обеспечения в своем сегменте Android. Серия Galaxy A15 уже предлагала четыре года обновлений, и теперь Galaxy A16 5G делает новый шаг, предоставляя поддержку Android на шесть лет — это всего на год меньше, чем у актуальных флагманских устройств Galaxy и Pixel.

Galaxy A16 5G выделяется своим удобным, стильным и практичным дизайном. Устройство имеет минимальную толщину в 7,5 мм, чего удалось достичь, исключив аудиоразъем. Тем не менее, в нем установлен аккумулятор на 5000 мАч, который поддерживает быструю зарядку мощностью 25 Вт через USB-C. Корпус устройства защищён по стандарту IP54.

Что касается производительности, то в Galaxy A16 5G установлен процессор Exynos 1330, который работает в связке с 4 ГБ оперативной памяти. Пользователи получат 128 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения через microSD (до 1,5 ТБ). Это первый телефон Galaxy, способный поддерживать карты microSD свыше 1 ТБ. Устройство оснащено 6,7-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением FullHD и частотой обновления 90 Гц, имеющим U-образную выемку.