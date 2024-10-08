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Zelikman
В сети появились новые фотографии индийского электромобиля Mahindra BE.05
Данная модель разработана в сотрудничестве с концерном Volkswagen

Источник изображения Autocar India

  Индийская корпорация Mahindra & Mahindra готовит к выходу новую серию электромобилей, названную BE. Первым представителем этой линейки станет компактное кросс-купе с индексом 05. Модель уже готова к серийному производству, что подтверждается шпионскими фотографиями предсерийного образца, опубликованными изданием Autocar India.

  Судя по фотографиям, серийный вседорожник Mahindra BE.05 будет практически идентичен концепту, представленному летом 2021 года. Он сохранит молодежный спортивный дизайн с ярко выраженными угловатыми линиями кузова. Интерьеры, включая несколько цифровых дисплеев и отделку из переработанных материалов, также будут перенесены практически без изменений от прототипа.

  Как и все электромобили будущей линейки Mahindra, модель BE.05 основана на платформе INGLO, разработанной в сотрудничестве с группой Volkswagen и являющейся развитием немецкой платформы MEB. Размеры кроссовера составляют 4370x1900x1635 мм, а его колесная база — 2775 мм.

Сообщается, что Mahindra велела переговоры с VW о возможном использовании электромотора APP 550, мощностью 286 лошадиных сил и моментом 535 Нм, однако вряд ли он будет доступен с начала продаж. Вместо него новинка будет оснащена двигателем Valeo, который развивает 231 лошадиную силу и 380 Нм, приводя в движение задние колеса.

  Покупателям будет предложено два варианта батарей: на 60 и 79 киловатт-часов. Более мощная версия обеспечит пробег до 450 километров по WLTP. Поддержка 175-киловаттной зарядки позволит заряжать батарею с 20 до 80 процентов примерно за 20 минут.

  Ожидается, что премьера серийной версии состоится в конце 2024 года. Также в следующем году компания планирует выпустить более крупный электрокроссовер XUV.e9, построенный на той же платформе.

#технологии #автомобили #индия #транспорт #mahindra be.05
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только не в коем разе не совмещать.и да armf кадры не видны в обычных отоборажателях фпс -пока во всяком случае.И если было 60 то станет 120 а не 75.в случае armf2/в случае fsr3 не всегда в 2 раза
Что будет, если включить FSR 3 и AFMF 2, и как новые технологии AMD меняют рынок видеокарт
Китя
12:04
AFMF 2 прибавляет ФПС. К примеру было 60 станет 75ФПС. Насчет FSR FG промежуточные кадры и также увеличивает ФПС ровно в 2 раза.
Что будет, если включить FSR 3 и AFMF 2, и как новые технологии AMD меняют рынок видеокарт
OgoGoLog
12:00
Зачем? Автор таких огульных заявлений не делает.
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bao shin
11:59
Возможно, в играх это так, но в остальном брехня. Лично измерял 5600 и 7600, разница в производительности системы существенная
Память DDR5 с частотой выше 6000 МГц не имеет смысла — производительность не отличается от DDR5-8000
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