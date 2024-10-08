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Zelikman
HypeTrain Digital и Ice-Pick Lodge анонсировали новую игру из серии Pathologic
Сообщается, что запуск ПК-версии намечен на 2025 год.

  Pathologic 3 — это очередная часть уникальной серии, которая стала широко известной после инди-игры 2005 года. Далее проект получил перезапуск в 2019 году. Выход Pathologic 3 на ПК планирует осуществить в следующем году.

  В этой игре пользователи вновь окажутся в миниатюрном удалённом городке, охваченном таинственной и смертоносной эпидемией. В новом проекте геймеры получат роль Холостяка, местного врача. Призванный в город покойным Исидором Бурахом, Холостяк будет решать загадку, чтобы не только спасти жителей, но и одержать победу над самой смертью.

  Первый раз в этой серии Pathologic 3 вводит непривычную для франшизы концепцию — путешествия во времени. Игроки смогут пересматривать ключевые события и изменять их в своих интересах. Хотя у игрока остается всего 12 дней для спасения города, эта механика предоставляет возможность анализировать и воздействовать на события, изменяя ход повествования.

  «Мы можем описать концепцию механики временных путешествий как сюрреалистический тайм-менеджмент. Наша задача — показать игроку, что время является более сложным явлением, чем привычный линейный подход. Мы хотим продемонстрировать возможность существования в фрагментированном мире, функционирующем не так, как мы ожидаем», — заявили в команде разработчиков.

  Pathologic 3 предложит игрокам возможность стать врачом. Они смогут проводить диагностику и лечение пациентов, используя обследования, микроскопы и изучая патогены, разрабатывать стратегии лечения и спасать жизни, а также бороться с нарастающей эпидемией, вводя карантин и направляя патрули для того, чтобы не допустить стремительного распространения болезни.

#игры #гейминг #pathologic 3
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