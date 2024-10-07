В будущем модель поступит в продажу, однако, точные даты пока не раскрываются

Премиальный бренд Exlantix сообщил, что его электроседан ES получил сертификат типа транспортного средства, что позволяет компании начать массовые продажи модели. Хотя характеристики для российской версии уже были раскрыты, точная дата выхода на рынок пока не определена.

Модель Exlantix ES сертифицирована с батареей мощностью 82 кВт, которая обеспечивает запас хода до 530 километров без подзарядки. Седан будет оснащён двумя электромоторами, дающими 480 лошадиных сил пиковой мощности. Кроме полного привода, ES по умолчанию получит систему пневмоподвески и адаптивные амортизаторы.

Также ранее сообщалось, что электромобиль был адаптирован к российским условиям не только за счёт дополнительных функций. В интерьере автомобиля произошли изменения: рулевое колесо оснастили физическими кнопками управления, а конфигурация сидений была адаптирована к требованиям местного рынка. В российской версии Exlantix ES будут доступны подогревы всех сидений, руля, лобового стекла и форсунок очистки, а также улучшенная система терморегуляции батареи.

Представители российского офиса бренда сообщили, что продажа модели ES начнётся в 2025 году. Что касается другого автомобиля Exlantix, кроссовера ET, то его выход ожидается в первом квартале, и он будет представлен как гибрид с мощностью 469 лошадей.