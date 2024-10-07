По словам Марка Гурмана, компания не спешит с реализацией технологии, чтобы устранить критические ошибки

В начале сентября Apple представила новую линейку iPhone 16, где ключевой особенностью стала функция Apple Intelligence. Позже компания из Купертино анонсировала, что в этом месяце данная функция станет доступна для iPhone, iPad и Mac. Однако на данный момент, уже прошла неделя октября, а подтверждений о запуске функции все еще нет. Тем не менее, известный инсайдер Apple Марк Гурман может пролить свет на предполагаемую дату выхода Apple Intelligence.

В своем недавнем выпуске «Power On» Гурман сообщает, что функция может стать доступной 28 октября в рамках обновления iOS 18.1.

«Apple не спешит с релизом, чтобы устранить критические ошибки и обеспечить поддержку увеличенного трафика на своих облачных серверах ИИ», — заявил Гурман.

Источник также упоминает, что на первом этапе будет представлен ограниченный набор функций. В начале Apple может предложить расширенные инструменты для текстового редактирования, позволяющие переписывать, обобщать и вычитывать тексты. Кроме того, в приложениях, таких как «Сообщения» и «Почта», будут краткие уведомления, а в «Фото» может появиться инструмент для удаления лишних объектов с изображений с использованием генеративного ИИ.

Второй этап реализации Apple Intelligence может стартовать одновременно с релизом iOS 18.2. Ожидается появление интеграции ChatGPT и функции создания Genmoji. Для тех, кто не знаком, Genmoji позволит разрабатывать индивидуальные эмодзи с применением генеративного ИИ. Гурман также сообщает, что Apple Intelligence улучшит функционал Siri, что даст ей возможность управлять приложениями. Однако это произойдет не раньше выхода iOS 18.4, который, по слухам, запланирован на март следующего года.