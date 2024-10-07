Сообщается о выходе трёх вариантах кузова: седан, стандарт и кроссовер

Новая модель Lada Iskra от АвтоВАЗа планируется к продаже в марте 2025 года, согласно информации, опубликованной RCI News со ссылкой на надежные источники. В Тольятти представители предприятия подтвердили, что планы остаются прежними. Ранее сообщалось о выходе Iskra в начале следующего года, однако, точные даты пока не уточняются.

Во время летней презентации Lada Iskra завод пообещал начать массовое производство автомобиля в феврале 2025 года, но по данным некоторых источников, сборка может начаться уже в январе. Таким образом, до начала продаж завод успеет накопить запасы готовых автомобилей на протяжении более чем одного месяца.

Lada Iskra будет представлена на рынке в трёх вариантах кузова: седан и два типа универсалов — стандартный и кроссовер. Также планируется предложить различные варианты двигателей. Базовые модели оснастят 90-сильным мотором, который будет сочетаться с пятиступенчатой механической коробкой передач. Для версии с 106 лошадиными силами предусмотрены вариатор и новая шестиступенчатая механика. Ожидается, что стоимость «Искры» будет варьироваться от 1,1 до 1,4 миллиона рублей.

АвтоВАЗ планирует в ближайшем будущем запустить также ряд новых автомобилей, включая обновленные версии Lada Largus, начало производства Lada Niva Sport и выпуск седана Lada Aura. Кроме этого, в Тольятти разрабатывают новый внедорожник на основе платформы Vesta и рассматривают возможность создания минивэна и пикапа.