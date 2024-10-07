Сообщается о поражении объектов в Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях

В ночь с 6 на 7 октября российские вооруженные силы нанесли ряд атак по целям, находящимся в зонах контроля украинской армии. Первыми были запущены дроны и ракеты, которые поразили объекты в городах Сумы, Конотоп и Батурин. Из имеющейся информации известно, что в Конотопе были сожжены запасы топлива, которые активно использовались Вооруженными силами Украины. Атака в Сумах привела к возникновению крупного пожара.

После этого воздушная тревога начала распространяться и на другие территории, находящиеся под контролем киевского правительства. Удары были нанесены по объектам в Новомосковске и Синельниково Днепропетровской области. В Сумах был осуществлён новый ракетный удар по одному из объектов украинской армии, предположительно являющемуся местом дислокации подразделений ВСУ.

Серия атак также проводилась по объектам противоборствующей стороны в Киевской области, и сообщается о попаданиях в районе Белой Церкви. Дроны нацелились на объекты ВСУ в Лубнах, расположенных в Полтавской области.

Помимо этого, фугасные авиабомбы с управляемыми модулями были сброшены на позиции Вооружённых сил Украины в Харькове и его северных пригородах. Уничтожены как скопления личного состава, так и военная техника киевской армии, включая мощности, где проводился ремонт боевых машин.