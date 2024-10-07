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Zelikman
Vivo вместе с линейкой смартфонов X200 представит свои новые аксессуары
Речь идёт о внешних аккумуляторах, поддерживающих быструю зарядку и имеющих встроенные кабеля

  Vivo официально объявила, что новая серия X200 будет презентована 14 октября в Китае. Однако, компания планирует показать на мероприятии не только телефоны. Как сообщил Li Ang на Weibo, также появятся новые аксессуары.

  В частности, инсайдер опубликовал две фотографии внешних аккумуляторов от Vivo. Судя по изображенным моделям, оба устройства оснащены встроенным кабелем и имеют два дополнительных порта. Это позволит им одновременно заряжать три устройства.

  Кроме того, на одном из этих аккумуляторов заявлена поддержка быстрой зарядки мощностью 45 Вт, тогда как другой предлагает зарядку на 22,5 Вт. На снимке более мощного аккумулятора отображается его ёмкость — 20 000 мАч, что соответствует ёмкости модели Anker PowerCore Essential 20K PD.


  Что касается внешнего аккумулятора с мощностью 22,5 Вт, в представленном каталоге нет информации о его общей ёмкости. Тем не менее, предполагается, что его номинал составляет 10 000 мАч. На двух изображениях также указаны предварительные цены. Внешний аккумулятор мощностью 45 Вт, похоже, будет стоить примерно 34 доллара, в то время как другой вариант оценен в 25,5 доллара. 

  На двух фото, которыми поделился информатор на Weibo, не было представлено никаких дополнительных данных. Однако, как уже сообщалось, дата запуска запланирована на 14 октября в Китае. 

#технологии #vivo #зарядные устройства #внешние аккумуляторы
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