Кроксы были вдохновлены известным Battle Bus

В рамках коллаборации Fortnite и Crocs была представлена великолепная пара удобной обуви, вдохновленная Battle Bus. У истинных поклонников Fortnite появилась возможность приобрести новую модель обуви, которая появится в продаже 29 октября по цене 70 долларов. В комплекте будут брелки Jibbitz, также оформленные в стиле игры.

Сотрудничество Fortnite и Crocs выглядит довольно привлекательным, но цена за пару обуви весьма ощутимая. Fortnite Crocs обойдутся почти в два раза дороже обычной пары Crocs. Jibbitz же обещают быть сравнительно доступными. До сих пор мы видели такие элементы, как supply drop и lama, но ассортимент Jibbitz, вероятно, будет значительно шире с учетом множества известных внутриигровых предметов.

Важно отметить, что эти кроксы не только модные, но и функциональные. Каждая пара обуви Fortnite комплектуется маленькой сумкой, которая прикрепляется к задней стороне обуви и напоминает о соответствующем элементе из игры. Сумочка весьма практична и позволит хранить в обуви мелкие вещи, например, Jibbitz.