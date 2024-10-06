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Zelikman
Процессоры Intel Panther Lake «Core Ultra 300» следующего поколения будут использовать NPU5
Ожидается, что новые камни покажут существенный прирост производительности в ИИ-приложениях.

  Процессоры Intel Panther Lake Core Ultra 300 следующего поколения будут использовать обновленную архитектуру нейронных процессоров, известную как NPU5. Нейронные процессоры (NPU) произвели настоящий фурор на рынке искусственного интеллекта, особенно после интеграции в такие решения, как Intel Meteor Lake.

  С помощью этой архитектуры Intel смогла внедрить впечатляющую вычислительную мощность ИИ в процессоры, что открыло возможность использования ИИ на всех совместимых устройствах. Теперь, согласно сообщениям Phoronix, разработки Linux показывают, что будущие SoC Panther Lake будут снабжены новыми NPU пятого поколения, обозначаемыми как NPU5.

  Интересно, что в патчах не раскрывается подробная информация о производительности, которую следует ожидать от NPU5, но упоминается, что базовая поддержка чипа потребует всего лишь несколько строк кода, поскольку механизмы драйвера во многом схожи с теми, что использовались в предыдущем поколении. Современные NPU Intel демонстрируют значительно различающуюся производительность. NPU3 Meteor Lake достигает 11,5 TOP, в то время как NPU4 Lunar Lake может обеспечить 48 TOP пиковых вычислительных мощностей в области ИИ.

  С учетом прироста производительности в NPU3 и NPU4, ожидается, что Intel продемонстрирует значительные способности Panther Lake и его функциональности в области искусственного интеллекта. Это особенно актуально на фоне того, что концепция «ПК с искусственным интеллектом» стала популярной и имеет ключевое значение для производителей процессоров.

#intel #технологии #процессоры #искусственный интеллект
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