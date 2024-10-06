Сообщается о прилётах в Одесской, Киевской, Харьковской, Сумской, Черкасской и Винницкой областях

В ночь с 5 на 6 октября Воздушно-Космические силы России нанесли удары по целям украинских войск, находящимся в тыловых зонах. Поступили сообщения о множестве взрывов в Одессе и её окрестностях. Известно, что атаки были направлены на объекты вблизи портовой инфраструктуры, включая порт Южный, где украинские формирования организуют перегрузку НАТОвского вооружения и техники.

Для атак на прибрежные цели, находящиеся под контролем ВСУ, сначала использовались дроны, которые успешно нейтрализовали украинскую систему ПВО, а затем были запущены баллистические ракеты. Также имеется информация, что один из ударов был зафиксирован в районе населённого пункта Черноморское, расположенного северо-восточнее областного центра.

Со вчерашнего вечера в Киеве и его пригородах начались атаки на стратегические цели. Были поражены объекты, связанные с промышленностью администрации Зеленского и логистическим маршрутам. Многочисленные удары также были зафиксированы в Сумской и Харьковской областях. Здесь авиация отработала особенно эффективно, применяя фугасные авиабомбы с модулями управления. Удары были направлены на личный состав Вооруженных сил Украины, а также на места размещения военной техники, в том числе в районе реки Оскол, к которой российские подразделения подошли очень близко – на востоке Харьковской области.

Атаки были проведены и по объектам в городе Канев, расположенном в Черкасской области. Кроме того, цели были поражены в Винницкой области.