Проект также будет иметь в себе многие элементы из Minecraft, но будет более разнообразным.

4J Studios, разработчики версии Minecraft для консолей, продемонстрировали первый взгляд на игровой процесс своего нового проекта под названием Reforj. Геймплей представлен из предварительной альфа-версии этой песочницы, ориентированной на выживание в открытом мире. Игрокам предоставляется возможность узнать, что можно строить и как исследовать окружающую среду.

«В Reforj пользователи будут заниматься исследованием, строительством и выживанием, создавая поселения в неприветливых условиях и раскрывая тайны исчезнувшей цивилизации, охватывающей несколько миров», — сообщили представители 4J Studios.





Согласно информации от студии, игровые миры будут созданы с помощью процедурной генерации и будут включать «необычных существ». Игрокам будет предоставлена возможность формировать блоки в разные формы, в том числе изогнутые, используя игровые инструменты. Кроме того, в процессе игры будут присутствовать «постоянно изменяющиеся окружения».

Разработка Reforj осуществляется на базе Elements Engine, принадлежащем студии. Хотя дата выхода пока не раскрыта, известно, что Reforj будет доступен для PC через платформы Steam, а также для Xbox и PlayStation после релиза. Также предусмотрены возможности для тестирования игры, подробности о которых станут известны позже.